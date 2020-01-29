«Бились не на живот, а на смерть». ЗакС одобрил в первом чтении запрет застройки яхт-клуба на Петровской косе

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении инициативу внести территорию Речного яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), то есть запретить на ней любое строительство. Этот законопроект, автор которого — спикер петербургского парламента и лидер региональной «Единой России» Вячеслав Макаров, депутаты поддержали на заседании 29 января, передает корреспондент «Фонтанки».

Выступая с трибуны, Вячеслав Макаров сообщил, что депутаты «продолжают писать "зеленую книгу" Петербурга» и выполняют «долг перед будущими поколениями», защищая от застройки «жемчужину города». Его поддержали и представители оппозиционных фракций. Например, «яблочник» Борис Вишневский: он сказал, что «любая защита от застройки есть благо», однако призвал спикера парламента не ограничиваться территорией Петроградской стороны и обратить внимание и на другие конфликтные ситуации.

«Фонтанка» подробно писала о конфликте вокруг территории на Петровской косе. Несколько лет назад тренирующиеся там яхтсмены выступили против планов потенциального инвестора — компании «Экохолдинг» — по развитию территории, опасаясь, что на косе появится жилье под видом апарт-отелей. В конце прошлого года конфликт вновь перешел в активную фазу, однако уже с другими интересантами.

Свое видение развития территории в Смольный направил Санкт-Петербургский парусный союз, вице-президента которого Владимира Любомирова участники рынка называют лоббистом интересов «Газпрома». Сам он интерес «Газпрома» к яхт-клубу на Петровской косе отрицает. В декабре прошлого года администрация Петроградского района выступила с предложением внести участок в перечень ЗНОП, чтобы исключить любое строительство. Смольнинская комиссия по инвентаризации участков зеленых насаждений это предложение поддержала с перевесом всего в один голос (против выступали комитеты имущественных отношений и градостроительства).





«Городская комиссия по инвентаризации поддержала нас — правда, с трудом. Отдельные комитеты бились не на живот, а на смерть, чтобы включить эту территорию в жилую зону», — напомнил Вячеслав Макаров, выступая с трибуны. Впрочем, отсутствие статуса ЗНОП не разрешило бы автоматически возвести жилье на территории яхт-клуба; сейчас строительство жилья на этом участке запрещено Генпланом.

Вячеслав Макаров дал депутатам две недели на подачу поправок к законопроекту. По истечении этого срока Заксобрание «обязательно примет» инициативу и отправит губернатору, пообещал спикер. Это не первый раз, когда председатель парламента выступает против застройки на Петроградской стороне (это его избирательная территория). В октябре прошлого года Заксобрание приняло в первом чтении законопроект, который вносит в перечень ЗНОП стройплощадку, где возводит элитное жилье «Бронка групп». Впрочем, дальше первого чтения дело не двинулось: проект по-прежнему не рассмотрен до конца.