В России в 1,5 раза выросли продажи электромобилей. Подержанных

За 2019 год в России было продано 3303 электромобиля с пробегом. Это на 48% больше, чем годом ранее. При этом новых электрокаров приобрели всего 353 штуки, что, впрочем, больше результата 2018-го года на 145%.

Как сообщает 29 января аналитическое агентство «Автостат», самой большой популярностью на рынке электромобилей с пробегом в России в 2019 году пользовался Nissan Leaf. Новых владельцев получили 3123 таких машины, причем 3051 из них – праворульные и были привезены из Японии.

Продажи других электромобилей гораздо скромнее. За прошлый год в России купили 69 подержанных Mitsubishi I-MiEV, 28 электрокаров BMW i3, девять Jaguar I-Pace, три Renault Twizy и один Hyundai Ioniq. Отечественная LADA Ellada на вторичном рынке продалась в количестве 24 машин. А из моделей Tesla новых владельцев получили 34 подержанные Model S, одиннадцать Model X и одна Model 3.

Больше всего электрокаров с пробегом было продано в Иркутской области – 405 машин. Вторым по величине региональным рынком стал Приморский край, где приобрели 387 подержанных электромобилей. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом в 235 машин.





В пятерку лидеров среди регионов вошли также Хабаровский край (223 электромобилей с пробегом), Новосибирская область (137 машин) и Красноярский край (124 электрокаров). Москва оказалась только на седьмом месте, а Подмосковье – на восьмом. Там продали 122 и 109 электрокаров с пробегом соответственно. В других регионах России продажи не превысили 100 штук.

В то же время по продажам новых электромобилей в России Москва в 2019 году оказалась безоговорочным лидером (115 машин). Второе место разделили Подмосковье и Приморский край (25 электрокаров), а на четвертом оказался Петербург. В северной столице за минувший год продали 18 новых электрокаров. Из моделей самыми первенство по продажам с Nissan Leaf разделил Jaguar I-Pace, а за ними следуют три «Теслы»: Model X, Model 3 и Model S.