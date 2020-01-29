Охранная фирма на Петроградской не уберегла собственные сейфы. Из конторы унесли 2 млн рублей

Офис охранного предприятия обворовали на Петроградской стороне. А в северном пригороде Петербурга оставили без крупной суммы директора стоматологической клиники.

Как сообщили 29 января в ГУ МВД по городу и области, в офисе фирмы на Малом проспекте, 19, двое взломщиков побывали минувшей ночью в промежутке между 00:30 и 00:45. Они унесли три металлических ящика с двумя миллионами рублей внутри.

По данным «Фонтанки», без наличности оставили охранное предприятие «Форсад». Возможно, воры подобрали ключи к офису.

А вчера поздно вечером в полицию Всеволожского района области обратился 51-летний гендиректор стоматологии (кстати, клиника на той же Петроградской стороне). Пока он был на работе, в его квартиру в коттеджном поселке «Вартемяги парк» вторглись неизвестные. Оттуда домушники ушли с миллионом рублей, 2 тысячами долларов и 2,5 тысячи евро. Не погнушались и найденным золотом. Злоумышленников не остановили ни металлический забор вокруг двухэтажного дома, ни сейф в квартире.



