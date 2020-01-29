В Финляндии планируют запустить пассажирские самолёты на электричестве к концу 2020-х

Оператор аэропортов Финляндии Finavia будет развивать электрическую авиацию. О присоединении к соответствующей скандинавской инициативе The Network for Electric Aviation (NEA) сообщается на сайте Finavia.

По прогнозу технического руководителя Finavia Хенри Ханссона, воздушные суда на электричестве в Суоми запустят в конце 2020-х годов.

"Я считаю, что в Финляндии электрические пассажирские самолеты будут летать по внутренним маршрутам уже в конце 2020-х годов. Например, если электричество вырабатывается исключительно ветром или солнечной энергией, такой самолет может работать полностью без каких-либо вредных выбросов", – говорит Ханссон. Особенно практичны эти суда будут для перевозок на короткие расстояния.





Finavia участвует в финансировании первого электрического самолета в Финляндии с 2018 года, первый успешный испытательный полет был совершён на хельсинкском аэродроме Малми пару лет назад. Присоединение к сети NEA является дополнительной инвестицией в развитие этого направления и является частью климатической программы Finavia по сокращению выбросов парниковых газов в аэропортах.

Авиаперевозчики Северных стран, входящие в сеть NEA, 28-29 января в Хельсинки обсуждают стандартизацию инфраструктуры, необходимой для электрических самолётов, и разработку авиационного оборудования для суровых климатических условий севера.