Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.

«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», – говорится 29 января в заявлении российского генконсульства в городе Гуанчжоу.

Дипломаты считают, что «ситуация находится под контролем китайских властей», однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Российское посольство хочет при этом эвакуировать россиян, находящихся в провинции Хубэй.



