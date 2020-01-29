Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», – говорится 29 января в заявлении российского генконсульства в городе Гуанчжоу.
Дипломаты считают, что «ситуация находится под контролем китайских властей», однако необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Российское посольство хочет при этом эвакуировать россиян, находящихся в провинции Хубэй.
Справка:
По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 130 человек, а также было выявлено более 5974 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.