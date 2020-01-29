Без Кокорина. «Зенит» отправился на сборы в Испанию без мятежного нападающего

Александра Кокорина нет в составе игроков, которые 29 января отправились на вторые предсезонные сборы ФК "Зенит" в Испанию, список привлечённых к ним опубликован клубом в Телеграме.

На сбор "Зенита" едут три вратаря: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв и Александр Васютин.

Состав вызванных игроков защитной линии следующий: Игорь Смольников, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков и Данил Круговой.

Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.





Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев и Даниил Шамкин.

Александр Кокорин, судя по всему, продолжит карьеру в "Зените-2", хотя клуб официально не сообщал об этом решении. Нападающий не согласился с решением руководства клуба провести оставшуюся часть чемпионата РПЛ в аренде в ФК "Сочи", и видимо, последовали оргвыводы.