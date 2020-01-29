Без Кокорина. «Зенит» отправился на сборы в Испанию без мятежного нападающего
Александра Кокорина нет в составе игроков, которые 29 января отправились на вторые предсезонные сборы ФК "Зенит" в Испанию, список привлечённых к ним опубликован клубом в Телеграме.
На сбор "Зенита" едут три вратаря: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв и Александр Васютин.
Состав вызванных игроков защитной линии следующий: Игорь Смольников, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков и Данил Круговой.
Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьев и Даниил Шамкин.
Александр Кокорин, судя по всему, продолжит карьеру в "Зените-2", хотя клуб официально не сообщал об этом решении. Нападающий не согласился с решением руководства клуба провести оставшуюся часть чемпионата РПЛ в аренде в ФК "Сочи", и видимо, последовали оргвыводы.
Справка:
Во вторник, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В то же время петербуржцы эту информацию не стали подтверждать. Вскоре выяснилось, что ни сам игрок, ни тренеры не знали о сделке. Тем не менее такая договоренность действительно существовала, о чем позже рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Кокорин категорически отказался переходить в «Сочи».