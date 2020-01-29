Прочёсывая лес в поисках студента-хирурга Павлова, волонтёры наткнулись на скелет под синей робой

Поисковые работы во Всеволожском районе Ленобласти рисковали увеличить количество дел об убийстве. Прочёсывая участок леса, где последний раз сработал телефон пропавшего студента петербургского медвуза, волонтёры «Лизы Алерт» нашли кости.

Как стало известно «Фонтанке», полицейских в лесной массив рядом с деревней Хиттолово пригласили около трёх часов дня 28 января после того, как поисковики обнаружили скелетированные останки. Кости были прикрыты ветровкой, рядом лежала коричневая кроссовка.

Правоохранители, вглядевшись в найденное, волонтеров обрадовали: действительно, кости, но едва ли человеческие. Предположительно синей робой прикрыли останки крупного рогатого скота.

Пятикурсник петербургского медуниверситета имени Павлова Сергей Павлов не выходит на связь с родными две недели. 14 января после ночной смены в клинике он спустился в метро, доехал до станции «Парнас» и дальше не попадал в камеры наблюдения. Биллинг телефона Павлова показал, что последний раз мобильник включали в районе деревни Хиттолово. После пропажи молодого хирурга возбуждено дело об убийстве, мать юноши вовлекла в поиски ФСБ.



