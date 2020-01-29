Петербургские депутаты попросили губернатора придумать, как запретить застройщикам возводить жилье под видом гостиниц

Законодательное собрание Петербурга обратилось к губернатору с запросом, касающимся проблемы строительства «псевдожилья» — жилых домов под видом апарт-отелей. Инициативу вступить в переписку с главой города по этому вопросу, с которой выступил депутат от КПРФ, бывший председатель совета директоров строительной компании «Лидер групп» Александр Рассудов, парламентарии поддержали на заседании 29 января, передает корреспондент «Фонтанки».

Автор запроса напомнил с трибуны, что в Петербурге активно развивается сегмент строительства апартов, и большинство из них — в действительности не гостиницы, а жилые дома. Зачастую такие объекты возводят в рекреационных зонах, там, где жилая застройка запрещена, обратил внимание депутат. Создание апарт-отеля не возлагает на застройщика обязанность обеспечить территорию поликлиниками, детскими садами и школами. Поэтому жители такого «псевдожилья» остаются без социальной инфраструктуры, заметил Александр Рассудов. В качестве примера депутат привел застройку Петровского острова, где ООО «Петровский альянс» возвело апарт-отель, который в результате оказался домом для постоянного проживания.

Депутаты попросили губернатора ответить на вопросы о том, как исполнительная власть решает проблему обеспечения социальной инфраструктурой жителей домов, уже построенных под видом гостиниц, и что планирует предпринять, чтобы исключить появление таких объектов в будущем. Заксобрание также поинтересовалось у губернатора, считает ли он целесообразным создать рабочую группу с участием депутатов, которая занялась бы разработкой механизма, позволяющего отделить «псевдожилье» от гостиниц.



