Пресс-релизы
26 февраля - круглый стол «Кто построит метро в Петербурге? Альтернативные варианты»
pixabay.com
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Кто построит метро в Петербурге? Альтернативные варианты».
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы планы по строительству метро в Петербурге на ближайшие годы?
- Заинтересованы ли компании из Москвы в выходе на петербургский рынок?
- Будет ли «Метрострой» по-прежнему единственным строителем на рынке города? Кто готов составить ему конкуренцию?
- Каковы перспективы применения схем государственно-частного партнерства при строительстве метро? В чем выгода инвестора?
- Как ускорить строительство метро в Петербурге?
К участию приглашаются: представители, руководители профильных комитетов Санкт-Петербурга, компаний строителей подземных сооружений и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова
+7 812 416 777 3
elvira@fontanka.ru