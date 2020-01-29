Поврежденный кабель на севере Петербурга оставил без света 6,5 тысячи человек. Их перевели на резервные схемы

По уточненной информации от энергетиков, без электричества утром 29 января остались больше шести тысяч человек в трех районах Петербурга. Кто-то повредил кабельную линию.

Перебои с электроэнергией были зафиксированы в Приморском, Выборгском и Калининском районах Петербурга, всего в зону отключения попали 144 дома, в которых живут шесть с половиной тысяч человек. Как уточнили в ПАО «ФСК ЕЭС», которому принадлежит питающая эти здания подстанция, отключение произошло из-за внешних факторов.

«Произошло срабатывание защитной автоматики подстанции, что позволило локализовать последствия. Ведется включение потребителей», – уточнили в организации.

В ПАО «Ленэнерго» добавили, что в 10:30 всех потребителей перевели на резервные схемы электроснабжения.





Как сообщалось ранее, больше всего отключений – в Приморском районе, рядом с метро «Черная речка».