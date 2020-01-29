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Туризм
29.01.2020 11:00
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Иностранным туристам разрешат приезжать в Россию на срок до полугода

Россия упростит получение туристических виз для иностранных граждан. Разрешенный срок пребывания увеличится до шести месяцев. Соответствующий законопроект разрабатывают в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает 29 января «Интерфакс».

Поправки в статью 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» поручило подготовить правительство.

Визу иностранцы смогут получить, как и раньше, на основании брони гостиницы. Цель нововведения – облегчить иностранным туристам возможность посещения России и усилить, таким образом, привлекательность страны. До полугода находиться на территории РФ смогут все, вне зависимости от гражданства. Сейчас максимальный срок пребывания по однократной туристической визе составляет 30 дней.

По мнению экспертов, любая либерализация въезда в РФ увеличит приток путешественников на 10-30%.


Как накануне писала «Фонтанка», в 2019 году Петербург посетили 4,9 млн иностранцев.

По бесплатной электронной визе сроком на 8 дней с октября 2019-го по 20 января в наш город приехали 80 тыс. человек.

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