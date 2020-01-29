Мужчина, сбитый на Среднеохтинском, жив. Он хотел лежать, веселиться и драться

ДТП с пешеходом, о котором очевидцы сообщали как о летальном, оказалось не таким тяжёлым. Пострадавший имеется, но, похоже, он больше страдает от собственной неразумности.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 29 января около 8:30 у дома 22 по Среднеохтинскому проспекту 31-летний мужчина на «Ситроене» совершил наезд на 34-летнего мужчину. Пешеход находился на дороге вне зоны перехода. Он, по предварительной оценке, получил травмы средней степени тяжести, при этом у него констатировали состояние сильного алкогольного опьянения.

Вероятно, именно по этой причине мужчина после ДТП решил полежать раскинувшись на проезжей части, так что подписчики «Мегаполиса» даже решили, что он мёртв.





Жив, да ещё как, рассказывают очевидцы. Пострадавший, по их словам, требовал продолжения банкета, не хотел ехать на скорой помощи и даже как будто пытался драться с медиками.

Вообще же, число ДТП с пешеходами вызывает беспокойство. За период с 1 по 27 января, по данным ГИБДД, на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли 25 пешеходов, а минувшим вечером – ещё как минимум три женщины.



