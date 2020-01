Lester Young, Roy Eldridge And Harry Edison ‎– Laughin' to Keep from Cryin'

Laughin' to Keep from Cryin' – студийный альбом, записанный в 1958 году американским тенор-саксофонистом и кларнетистом Лестером Янгом, при участии: Harry Edison и Roy Eldridge – трубы, Herb Ellis – гитара, George Duvivier – контрабас, Hank Jones – фортепьяно и Mickey Sheen – ударные.