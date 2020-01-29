Технологии
Создание российского 5G откладывается. Минкомсвязи не понравился план мобильной «четверки»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пока не собирается без конкурса отдавать частоты «МегаФону», «Ростелекому», «ВымпелКому» и МТС. Операторы же боятся отстать в развитии сетей нового поколения.
«Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения. <...> Такому оператору государство без торгов выделит радиочастоты, а он должен будет предоставлять к этой сети доступ всем желающим поставщикам», – сообщает 29 января РБК со ссылкой на свои источники.
Российские операторы, в свою очередь, договорились о том, что они откроют совместное предприятие для освобождения частот. После этого компании собирались развивать собственные сети. Чиновники не видят смысла в таком маневре.
«Уже существует Союз LTE (объединение МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и сотовой «дочки» «Ростелекома» «Т2 РТК Холдинг». — РБК), который занимался подобной работой при внедрении 4G, он мог бы выполнять эту работу и при внедрении 5G», – пояснил позицию властей заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.
При этом он подчеркнул, что министерство связи выступает за создание инфраструктурного оператора. Иванов указывает, что таким образом затраты сотовых компаний окажутся ниже, а инфраструктура будет стоить дешевле.
Если операторы не смогут договориться, то власти не видят смысла в выделении частот.
«Одно дело, когда создается организация в интересах всей отрасли, которая будет предоставлять доступ к сетям 5G всем желающим, другое — когда конкретные компании пытаются поделить частоты, каждая в своих интересах», – уточнили в министерстве.
Справка:
5G (от англ. fifth generation) — пятое поколение мобильной связи. По сравнению с предыдущим поколением 4G может обеспечивать более высокую пропускную способность , что даёт более высокую скорость передачи данных, большую надёжность соединений, меньший расход энергии батарей устройств.
Российская нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает, что пилотные проекты по созданию 5G-сетей должны завершиться к концу 2020 года, а к 2021 году – появиться первые коммерческие сети. Стоимость создания инфраструктуры 5G-cетей в России оценивается в 650 млрд рублей