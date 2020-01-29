Создание российского 5G откладывается. Минкомсвязи не понравился план мобильной «четверки»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пока не собирается без конкурса отдавать частоты «МегаФону», «Ростелекому», «ВымпелКому» и МТС. Операторы же боятся отстать в развитии сетей нового поколения.

«Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения. <...> Такому оператору государство без торгов выделит радиочастоты, а он должен будет предоставлять к этой сети доступ всем желающим поставщикам», – сообщает 29 января РБК со ссылкой на свои источники.

Российские операторы, в свою очередь, договорились о том, что они откроют совместное предприятие для освобождения частот. После этого компании собирались развивать собственные сети. Чиновники не видят смысла в таком маневре.



«Уже существует Союз LTE (объединение МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и сотовой «дочки» «Ростелекома» «Т2 РТК Холдинг». — РБК), который занимался подобной работой при внедрении 4G, он мог бы выполнять эту работу и при внедрении 5G», – пояснил позицию властей заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.











При этом он подчеркнул, что министерство связи выступает за создание инфраструктурного оператора. Иванов указывает, что таким образом затраты сотовых компаний окажутся ниже, а инфраструктура будет стоить дешевле.

Если операторы не смогут договориться, то власти не видят смысла в выделении частот.