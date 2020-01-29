ГК «КВС» запустила программу по продаже квартир с обременением

ГК «КВС»

Отдел вторичной недвижимости Группы компаний «КВС» расширил спектр услуг для клиентов. Теперь компания берет на реализацию также квартиры с обременением, то есть те, на которые был оформлен ипотечный кредит, но он еще до конца не выплачен.

Ипотека – это форма залога недвижимости, поэтому квартиру, которая приобретена при помощи ипотеки и на которую оформлено обременение, нельзя продать без согласия банка.

«У таких сделок больше нюансов, ведь нужно либо сначала снять обременение, то есть еще до оформления купли-продажи проводить взаиморасчеты между покупателем и продавцом. Либо проводить сделку под четким контролем банка и переоформлять ипотеку. При этом ситуации, когда владельцу необходимо продать квартиру с обременением случаются нередко, и именно при сложных сделках клиент чаще всего обращается к специалистам», — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Специалисты «КВС» оказывают комплекс услуг по сопровождению сделок с обременением. Это продажа ипотечной квартиры и последующая покупка новой на первичном или вторичном рынке, в том числе в ипотеку. Покупатель залоговой квартиры в свою очередь также может оплатить ее единовременно либо воспользоваться ипотечным кредитом. В комплекс услуг входит оценка недвижимости, поиск покупателя, юридическое сопровождение сделки, переговоры с банком и организация безопасных взаиморасчетов.

Напомним, отдел вторичной недвижимости в составе девелоперской компании «КВС» был запущен летом 2019 года. Цель создания нового подразделения – формирование комплексной услуги, которая позволит решить жилищный вопрос клиента в одном месте, в режиме «одного окна».

Справка о компании ГК "КВС"