Тело предполагаемого убийцы ростовского депутата нашли в том же доме, где и убитую пару

Тело предполагаемого убийцы депутата Заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены обнаружили следователи на месте преступления. Об этом сообщает 29 января официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», – говорится в релизе, размещенном на сайте ведомства.







По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью. Само же преступление могло быть совершено из-за личных неприязненных отношений между подозреваемым и погибшим.

В помощь ростовским коллегам из Москвы прибыл десант криминалистов центрального аппарата СК.





Как писала «Фонтанка», чету Алабушевых с рублеными ранами головы нашли в частном доме в городе Зернограде. Мужчина занимал должность директора государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имени Калиниченко», а в сентябре 2018 года был избран депутатом Заксобрания Ростовской области от партии «Единая Россия».



