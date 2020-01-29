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СК назвал фамилии полицейских, задержанных по делу Голунова. Их пятеро
Пятеро полицейских задержаны в Москве по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Это экс-сотрудники УВД по Западному административному округу столицы. Известны их фамилии.
Как сообщает 29 января ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, на допрос в СК доставлены экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрей Щиров, а также бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.
«В настоящее время они допрашиваются следователями», – заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что вменяют полицейским злоупотребление должностными полномочиями.
13 января сам Голунов опубликовал копию уведомления о возбуждении уголовного дела после того, как ему подкинули наркотики. Согласно опубликованному документу, следователи СК квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Запрет занимать определенные должности уже осуществлен: задерживавшие Ивана полицейские с лета лишены постов.
Справка:
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.