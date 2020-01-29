СК назвал фамилии полицейских, задержанных по делу Голунова. Их пятеро

Пятеро полицейских задержаны в Москве по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Это экс-сотрудники УВД по Западному административному округу столицы. Известны их фамилии.

Как сообщает 29 января ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, на допрос в СК доставлены экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрей Щиров, а также бывшие оперативники Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

«В настоящее время они допрашиваются следователями», – заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что вменяют полицейским злоупотребление должностными полномочиями.

13 января сам Голунов опубликовал копию уведомления о возбуждении уголовного дела после того, как ему подкинули наркотики. Согласно опубликованному документу, следователи СК квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Запрет занимать определенные должности уже осуществлен: задерживавшие Ивана полицейские с лета лишены постов.



