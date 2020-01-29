Виртуальное знакомство чревато обнулением банковской карты. Как страдающим без любви удалось заманить гастролера в сети

11 аккаунтов в ВК, регистрация на множестве сайтов знакомств: «Мамбе», «Пикабу» и даже международных, десяток разбитых женских сердец. Обладатель всего вышеперечисленного — в СИЗО.

фото со страницы сайта знакомств

С конца января благодаря обиженным дамам в следственном изоляторе томится подозреваемый в краже 12 тысяч рублей и присвоении двух айфонов Алексей Добров. Легкий заработок он искал среди одиноких и случайных знакомых. Возмездия ждут в Петербурге, Москве и вроде бы даже в Индонезии.

На видеозаписи, распространенной 29 января Главным управлением МВД по Петербургу и Ленобласти, светловолосый румяный молодой человек в 78-м отделе полиции рассказывает, что задержали его за кражу. Повторяет уверенно: «Сто пятьдесят восьмая вторая». По ней Доброва уже судили, теперь же по его душу выстраивается очередь из потерпевших.

В Петербурге 31-летний уфимец, по его воспоминаниям в отделе полиции, – больше десяти лет. Более свежей память у него была, когда на одном из сайтов знакомств он пытался договориться о встрече с очаровательной девушкой. За досужими разговорами о погоде он и упомянул, что живет здесь 14 лет, ничем особо не занимается, но полон всяческих увлечений. Пока общались, Добров уезжал то в Карелию, то в Москву, откладывать встречу приходилось почти три месяца, а последние пару недель желанное свидание не могло состояться уже по воле его собеседницы. В разговоры о рабочих трудностях он, может, и не верил, но правду не знал точно – девушка, а ею оказалась в недалеком прошлом его работодатель Наталья, – согласовывала с оперативником уголовного розыска детали задержания.

В назначенный вечер за разными столиками в кафе «Евразия» сидел Добров, подставная девушка с телефоном для переписки с ним и сотрудник полиции. Засиживаться не стали, последним свиданием перед заточением насладиться ему не дали. Задержали Доброва 23 января и спустя двое суток отправили под стражу.





Спектакль встречи в кафе Наталья и Ольга разыгрывали после виртуального знакомства – Интернет подсказал, что обманул он их обеих. С Ольгой познакомился через сайт знакомств, с Натальей свел ее бывший супруг. А в отделе, уже после задержания, нашелся и Дмитрий, у которого зуб на Доброва три года. В сети претензии ему пишут с десяток женщин, и это только те, кто догадался вбить его фамилию в Google.

Подробно о деталях общения с Алексеем они рассказывают в одном из популярных в рунете сообществ, первый пост с его фамилией там появился два года назад. История звучит так: с девушкой познакомился в Москве, ухаживал, дарил драгоценности, вот-вот должны были ехать за романтикой в Петербург. Но в последний момент по надуманной причине все сорвалось, накануне расставания на съемной квартире пили чай. Очнулась девушка, пишет автор, с пустой банковской картой. Вероломный любовник не постеснялся приложить палец усыпленной к сенсору, разблокировать айфон и через банковское приложение перевести все, что было на счете, себе.

В комментариях на фамилию реагируют раз в несколько месяцев, добавляя деталей к амплуа «очаровательного Алексея» с сайта знакомств. Почти во всех историях есть драгоценные подарки и идентичный, с воровством, финал.

«Везде платил за меня, покупал продукты домой, готовил, сделал ремонт в комнате. На день рождения подарил золотую цепочку, сказал, что ювелир знакомый сделал. В один прекрасный день вернулась домой, а его вещей нет, как и нет моих денег», – пишет девушка, с которой Добров якобы провел в отношениях 4,5 месяца.

«Попала на эти грабли, ничего не помню, вынес 10 000 и телефон вместе с зарядником, дверь закрыл и ушел», – пишет другая. «Он очень хорошо входит в доверие. Все знакомые в шоке были, когда узнали», – утверждает третья.

«Ухаживал красиво, рассказывал про Питер, про бизнес якобы и ремонт в своей квартире, через неделю после знакомства, перед моим др, подарил золотые серьги, слава богу, не забрал обратно и денег не украл… но на уши приседает конкретно, обещает многое, и пропадает. А потом на меня вышел какой-то его знакомый, его искал, он у него деньги спер с карты, потом был суд, родители его, которые живут в Стерлитамаке, а не в Питере, выплатили ущерб», – делится другая москвичка.





Следов упомянутого выше суда «Фонтанке» найти не удалось, но прошлое Доброва, исходя из судебных баз, действительно не кристально. В 2015 году его приговорили к четырем месяцам колонии за кражу двух велосипедов в Приморском районе Петербурга, за 7 и 16 тысяч рублей.

Промышлял он, если верить заверениям обворованного в январе 2016 года писателя Дмитрия, не только среди барышень. С макбуком, телефоном, часами и всеми документами мужчина расстался в хостеле на Вознесенском проспекте: сосед дождался, пока он выйдет, схватил портфель и спокойно вышел, заперев комнату. Владелец украденного больше переживал из-за компьютера: там в единственном экземпляре хранились некоторые его сочинения. Как он рассказал «Фонтанке», личность вероятного злоумышленника ему была известна, сосед Алексей Добров представился владельцем компании по ремонту квартир, который якобы приехал в Петербург за какой-то оплатой. Тогда злодей остался не пойманным, ущерб в 60 тысяч рублей Дмитрий надеется взыскать благодаря хитрости своих коллег по несчастью, – он был одним из первых, кто появился на пороге 78-го отдела полиции, куда и привезли Доброва.

Зачинщица спектакля со свиданием и сотрудником МВД Наталья с Добровым познакомилась как с мастером по ремонту, доверив ему ванную комнату. Как она рассказала «Фонтанке», Добров взял 15 тысяч рублей за работу, не торопясь ковырялся, а исчез вместе с ноутбуком, наличными, золотыми украшениями, всего имущества примерно на 80 тысяч рублей. Ванную в порядок так и не привел.

По словам Ольги (той самой, что осталась без двух айфонов и денег на карте), про этот ремонт она не только от нового любовника слышала, но забирала его с работы на машине. Жила пара в основном по хостелам, а еще в начале романа, сразу после кражи из дома Натальи, молодые люди на неделю уехали отдыхать в Новгород. Длились отношения, которые начались все на тех же сайтах знакомств, несколько месяцев. В какой-то момент ей ютиться по отелям надоело, о чем и сообщила Алексею. Через несколько дней он растворился, а она, очнувшись, и прочитала смс-сообщение о переводе с карты денег.

По ее воспоминаниям, рассказывал Добров о жизни много – как бывал в разных странах, как когда-то накупил кучу техники, в том числе мобильных телефонов, и теперь их регулярно меняет и продает на «Авито». Были истории и о знакомых жуликах, которые воруют и хитрят только по мелочи и потому надолго никогда не сядут. «Рефлексировал, наверное, выговориться хотел», – задним числом видит в этих рассказах автобиографию Ольга.

Когда именно он приехал в Петербург и начал метаться между столицами, «Фонтанке» неизвестно, но еще в 2008 – 2011 годах на него периодически писали заявления в полицию то о краже, то об обмане, то просто о невозвращенном долге в родной Башкирии. Была среди заявителей и супруга Доброва, а в судебном решении от 2015 года упоминается несовершеннолетний ребенок. Некоторые из комментаторов на «Пикабу» и писатель Дмитрий утверждали, что из Уфы за ним тянется шлейф федерального розыска (в настоящее время его фамилии в базе МВД нет). У столичных судебных приставов на фамилию Доброва производство из-за долгов по кредиту. Есть человек с такими же ФИО и в базе СПАРК: как предприниматель работать он пытался в Москве, Московской области и несколько раз в Петербурге – ремонт компьютеров, торговля книгами и топливом. В настоящее время все предприятия ликвидированы.

Только во «ВКонтакте» удалось найти 11 профилей с фамилией, фотографиями и датой рождения Доброва, на некоторых нет ничего, кроме подписок на сообщества типа «девушки в чулках и колготках». На других он выкладывал фото с друзьями. Под кадрами периодически можно увидеть комментарии: «Вор!»

Многочисленны его страницы и на сайтах знакомств, есть несколько на иностранных ресурсах. Например, Добров полагал, что может найти себе спутницу жизни среди жителей Индонезии.

фрагмент переписки, предоставленной одной из потерпевших

О себе он говорит легко: любит Петербург и его дождливую погоду, рыбалку, коньки, велосипеды, большие компании, рестораны и прыжки с парашютом. «Я не смелый, я безбашенный», – писал в надежде на новый роман Добров.

Если кому-то из читателей «Фонтанки» известно и о других увлечениях уфимца, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (812) 573-58-02 или 02.

И для индонезийских барышень: Jika salah satu berbicara tentang siapa saja, polisi meminta untuk menelepon: 8 (812) 573-58-02 atau 02.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»