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29.01.2020 19:24
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Виртуальное знакомство чревато обнулением банковской карты. Как страдающим без любви удалось заманить гастролера в сети

11 аккаунтов в ВК, регистрация на множестве сайтов знакомств: «Мамбе», «Пикабу» и даже международных, десяток разбитых женских сердец. Обладатель всего вышеперечисленного — в СИЗО.

Виртуальное знакомство чревато обнулением банковской карты. Как страдающим без любви удалось заманить гастролера в сети

фото со страницы сайта знакомств

С конца января благодаря обиженным дамам в следственном изоляторе томится подозреваемый в краже 12 тысяч рублей и присвоении двух айфонов Алексей Добров. Легкий заработок он искал среди одиноких и случайных знакомых. Возмездия ждут в Петербурге, Москве и вроде бы даже в Индонезии. 

На видеозаписи, распространенной 29 января Главным управлением МВД по Петербургу и Ленобласти, светловолосый румяный молодой человек в 78-м отделе полиции рассказывает, что задержали его за кражу. Повторяет уверенно: «Сто пятьдесят восьмая вторая». По ней Доброва уже судили, теперь же по его душу выстраивается очередь из потерпевших. 

В Петербурге 31-летний уфимец, по его воспоминаниям в отделе полиции, – больше десяти лет. Более свежей память у него была, когда на одном из сайтов знакомств он пытался договориться о встрече с очаровательной девушкой. За досужими разговорами о погоде он и упомянул, что живет здесь 14 лет, ничем особо не занимается, но полон всяческих увлечений. Пока общались, Добров уезжал то в Карелию, то в Москву, откладывать встречу приходилось почти три месяца, а последние пару недель желанное свидание не могло состояться уже по воле его собеседницы. В разговоры о рабочих трудностях он, может, и не верил, но правду не знал точно – девушка, а ею оказалась в недалеком прошлом его работодатель Наталья, – согласовывала с оперативником уголовного розыска детали задержания.

В назначенный вечер за разными столиками в кафе «Евразия» сидел Добров, подставная девушка с телефоном для переписки с ним и сотрудник полиции. Засиживаться не стали, последним свиданием перед заточением насладиться ему не дали. Задержали Доброва 23 января и спустя двое суток отправили под стражу. 


мвд.рф

Спектакль встречи в кафе Наталья и Ольга разыгрывали после виртуального знакомства – Интернет подсказал, что обманул он их обеих. С Ольгой познакомился через сайт знакомств, с Натальей свел ее бывший супруг. А в отделе, уже после задержания, нашелся и Дмитрий, у которого зуб на Доброва три года. В сети претензии ему пишут с десяток женщин, и это только те, кто догадался вбить его фамилию в Google. 

Подробно о деталях общения с Алексеем они рассказывают в одном из популярных в рунете сообществ, первый пост с его фамилией там появился два года назад. История звучит так: с девушкой познакомился в Москве, ухаживал, дарил драгоценности, вот-вот должны были ехать за романтикой в Петербург. Но в последний момент по надуманной причине все сорвалось, накануне расставания на съемной квартире пили чай. Очнулась девушка, пишет автор, с пустой банковской картой. Вероломный любовник не постеснялся приложить палец усыпленной к сенсору, разблокировать айфон и через банковское приложение перевести все, что было на счете, себе. 

В комментариях на фамилию реагируют раз в несколько месяцев, добавляя деталей к амплуа «очаровательного Алексея» с сайта знакомств. Почти во всех историях есть драгоценные подарки и идентичный, с воровством, финал. 

«Везде платил за меня, покупал продукты домой, готовил, сделал ремонт в комнате. На день рождения подарил золотую цепочку, сказал, что ювелир знакомый сделал. В один прекрасный день вернулась домой, а его вещей нет, как и нет моих денег», – пишет девушка, с которой Добров якобы провел в отношениях 4,5 месяца.

«Попала на эти грабли, ничего не помню, вынес 10 000 и телефон вместе с зарядником, дверь закрыл и ушел», – пишет другая. «Он очень хорошо входит в доверие. Все знакомые в шоке были, когда узнали», – утверждает третья.

«Ухаживал красиво, рассказывал про Питер, про бизнес якобы и ремонт в своей квартире, через неделю после знакомства, перед моим др, подарил золотые серьги, слава богу, не забрал обратно и денег не украл… но на уши приседает конкретно, обещает многое, и пропадает. А потом на меня вышел какой-то его знакомый, его искал, он у него деньги спер с карты, потом был суд, родители его, которые живут в Стерлитамаке, а не в Питере, выплатили ущерб», – делится другая москвичка. 


Следов упомянутого выше суда «Фонтанке» найти не удалось, но прошлое Доброва, исходя из судебных баз, действительно не кристально. В 2015 году его приговорили к четырем месяцам колонии за кражу двух велосипедов в Приморском районе Петербурга, за 7 и 16 тысяч рублей. 

Промышлял он, если верить заверениям обворованного в январе 2016 года писателя Дмитрия, не только среди барышень. С макбуком, телефоном, часами и всеми документами мужчина расстался в хостеле на Вознесенском проспекте: сосед дождался, пока он выйдет, схватил портфель и спокойно вышел, заперев комнату. Владелец украденного больше переживал из-за компьютера: там в единственном экземпляре хранились некоторые его сочинения. Как он рассказал «Фонтанке», личность вероятного злоумышленника ему была известна, сосед Алексей Добров представился владельцем компании по ремонту квартир, который якобы приехал в Петербург за какой-то оплатой. Тогда злодей остался не пойманным, ущерб в 60 тысяч рублей Дмитрий надеется взыскать благодаря хитрости своих коллег по несчастью, – он был одним из первых, кто появился на пороге 78-го отдела полиции, куда и привезли Доброва. 

Зачинщица спектакля со свиданием и сотрудником МВД Наталья с Добровым познакомилась как с мастером по ремонту, доверив ему ванную комнату. Как она рассказала «Фонтанке», Добров взял 15 тысяч рублей за работу, не торопясь ковырялся, а исчез вместе с ноутбуком, наличными, золотыми украшениями, всего имущества примерно на 80 тысяч рублей. Ванную в порядок так и не привел.

По словам Ольги (той самой, что осталась без двух айфонов и денег на карте), про этот ремонт она не только от нового любовника слышала, но забирала его с работы на машине. Жила пара в основном по хостелам, а еще в начале романа, сразу после кражи из дома Натальи, молодые люди на неделю уехали отдыхать в Новгород. Длились отношения, которые начались все на тех же сайтах знакомств, несколько месяцев. В какой-то момент ей ютиться по отелям надоело, о чем и сообщила Алексею. Через несколько дней он растворился, а она, очнувшись, и прочитала смс-сообщение о переводе с карты денег.  

По ее воспоминаниям, рассказывал Добров о жизни много – как бывал в разных странах, как когда-то накупил кучу техники, в том числе мобильных телефонов, и теперь их регулярно меняет и продает на «Авито». Были истории и о знакомых жуликах, которые воруют и хитрят только по мелочи и потому надолго никогда не сядут. «Рефлексировал, наверное, выговориться хотел», – задним числом видит в этих рассказах автобиографию Ольга. 

Когда именно он приехал в Петербург и начал метаться между столицами, «Фонтанке» неизвестно, но еще в 2008 – 2011 годах на него периодически писали заявления в полицию то о краже, то об обмане, то просто о невозвращенном долге в родной Башкирии. Была среди заявителей и супруга Доброва, а в судебном решении от 2015 года упоминается несовершеннолетний ребенок. Некоторые из комментаторов на «Пикабу» и писатель Дмитрий утверждали, что из Уфы за ним тянется шлейф федерального розыска (в настоящее время его фамилии в базе МВД нет). У столичных судебных приставов на фамилию Доброва производство из-за долгов по кредиту. Есть человек с такими же ФИО и в базе СПАРК: как предприниматель работать он пытался в Москве, Московской области и несколько раз в Петербурге – ремонт компьютеров, торговля книгами и топливом. В настоящее время все предприятия ликвидированы.

Только во «ВКонтакте» удалось найти 11 профилей с фамилией, фотографиями и датой рождения Доброва, на некоторых нет ничего, кроме подписок на сообщества типа «девушки в чулках и колготках». На других он выкладывал фото с друзьями. Под кадрами периодически можно увидеть комментарии: «Вор!»

Многочисленны его страницы и на сайтах знакомств, есть несколько на иностранных ресурсах. Например, Добров полагал, что может найти себе спутницу жизни среди жителей Индонезии. 

фрагмент переписки, предоставленной одной из потерпевших
фрагмент переписки, предоставленной одной из потерпевших

О себе он говорит легко: любит Петербург и его дождливую погоду, рыбалку, коньки, велосипеды, большие компании, рестораны и прыжки с парашютом. «Я не смелый, я безбашенный», – писал в надежде на новый роман Добров. 

Если кому-то из читателей «Фонтанки» известно и о других увлечениях уфимца, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (812) 573-58-02 или 02. 

И для индонезийских барышень: Jika salah satu berbicara tentang siapa saja, polisi meminta untuk menelepon: 8 (812) 573-58-02 atau 02.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

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