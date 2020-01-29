Рабочий погиб на Кингисеппском машиностроительном заводе. Там рванули пары дизельного топлива

Взрыв на Кингисеппском машиностроительном заводе, что в Волосовском районе Ленинградской области, унес жизнь человека. В сварочном цеху при обработке швов ёмкости охлаждения корабельного двигателя погиб слесарь.

Как сообщает 29 января издание 47news, пары дизельного топлива рванули на заводе в посёлке Зимитицы вчера около четырёх часов дня. 35-летний слесарь погиб на месте. Ударная волна также повредила четыре окна, а в кровле появилась дыра размером 12 квадратных метров.

На предприятии комментировать происшествие отказались. В ГУ МЧС по Ленобласти заявили, что открытого горения не было.

В Зимитицах находятся основные производственные мощности Кингисеппского машиностроительного завода. КМЗ производит и ремонтирует дизельное, газотурбинное и палубное оборудование двойного назначения. ООО «КМЗ», по данным СПАРК, принадлежит на 70% казанскому ООО «НПО Теханалитика» Тимура Гареева, на 30% – бизнесмену Михаилу Даниленко.



