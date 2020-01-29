Вьетнам на 350 миллионов долларов покупает у России учебно-боевые самолёты Як-130

Контракт с Вьетнамом на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше $350 млн был заключён ещё в 2019 году. Об этом в среду, 29 января, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, эскадрилья российских самолетов заменит устаревшие чехословацкие L-39. Базироваться Як-130 будут на авиабазе, где уже стоит вертолётная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооружённая вертолётами Ми-8. Таким образом, Вьетнам станет седьмой страной, эксплуатирующей Як-130. Помимо России, самолёт есть в распоряжении Алжира, Бангладеш, Мьянмы, Лаоса и Белоруссии.

Поставки российского оружия во Вьетнам начались ещё в первой половине 90-х. Страна уже закупала истребители Су-27СК/УБК, 24 истребителя Су-30МК2. Кроме того, Ханой закупает в РФ ЗРК С-300ПМУ-1, радары, противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион-П», фрегаты и лицензии на строительство катеров. В 2009 было подписано крупнейшее экспортное соглашение на сумму более $4 млрд о строительстве для Вьетнама шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» и оборудовании для них пункта базирования. После покупки 64 танков Т-90 Вьетнам занял выжидательную позицию, присматриваясь лишь к тем образцам вооружений, которые ему необходимы для сохранения вооруженных сил в постоянной боевой готовности, отмечают «Ведомости».





Закупка Як-130 открывает возможности для дальнейших поставок более современных истребителей – таких, как Су-30СМ или Су-35. Традиционно Як-130 продвигается на внешнем рынке как часть комплекса из учебных и боевых машин, Белоруссия и Мьянма уже законтрактовали вслед за Як-130 и Су-30СМ, напоминает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов .

«Ведомости» отмечают, что в минувший вторник Рособоронэкспорт заявил о заключении с «одной из стран Ближнего Востока» первого экспортного контракта на поставку вертолетов Ми-38Т в транспортном и VIP-варианте. Машины будут поставлены в 2021-2022 годах. Первые две машины были поставлены Минобороны РФ. Первый полет Ми-38Т совершил в 2018 году. Президент Владимир Путин после изучения машины в 2019 году заявил, что она сделана «функционально и красиво».



