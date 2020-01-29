Странная эпидемия побегов с мест ДТП в Петербурге. Задержанная «принцесса» на белом «БМВ» – трезвая, но пугливая

Задержанная 19-летняя «принцесса» на белом «БМВ», сбившая пешехода и скрывшаяся с места, отделалась относительно легко. Любопытно, что она продолжила странную тенденцию – за один вечер с мест серьёзных ДТП в Петербурге сбежали три или четыре водителя.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», девушку оперативно нашли сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району. «Водительница трезвая, но молодая и трусливая», – отмечает «Дорожный инспектор». На девушку оформлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

ДТП, напомним, произошло 28 января около 21:10 на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Женщина 1999 года рождения сбила женщину 2000 года рождения, пешеход с лёгкими травмами была госпитализирована.







«БМВ» нашли на улице Марата. У машины «красивый» номер – 001, с двумя совпадающими буквами. По данным «Фонтанки», 19-летняя водитель (она из Екатеринбурга) некоторое время назад владела этим автомобилем, сейчас хозяин у него другой. За девушкой числятся два нарушения ПДД за 2019 год, совершённые на этом «БМВ».

Что касается других скрывшихся водителей, известно об одном задержанном – это 18-летний парень, сбивший насмерть женщину на улице Ярослава Гашека около 21:25. Ещё один водитель сбежал с Дунайского проспекта, где около 20:30 подбил две машины, в ДТП пострадали два человека. Личность водителя разбившегося на Дальневосточном в 23:05 каршерингового «Фольксвагена» тоже выясняется: обе пострадавшие говорят, что они пассажирки, а водитель скрылся.



