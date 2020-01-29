Жители Черной речки и Старой Деревни встречали утро в темноте. Без света больше ста зданий

Авария на подстанции в Приморском районе Петербурга оставила без электричества сотни жильцов. Света нет также в школах и детских садах.

О проблемах с электроэнергией «Фонтанке» рассказали читатели утром 29 января. По их словам, света нет на набережной Черной речки, Школьной улице, переулке Шиманского и Карельском переулке. В темноте проходит утро в 631-й и 53-й школах, 35-м детском садике. Как уточнили в администрации Приморского района, всего отключено 109 зданий.

В ПАО «Ленэнерго» добавили, что авария произошла на подстанции 330 кВ.

По данным издания, подстанция принадлежит смежному предприятию – ПАО «ФСК ЕЭС». «Фонтанка» запросила комментарий у организации.





«Диспетчеры «Россети Ленэнерго» организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей после технологического нарушения на оборудовании смежной сетевой компании», – уточнили в «Ленэнерго».