В Москве начались задержания по делу Ивана Голунова. Пока речь идет о бывших сотрудниках полиции

Издание «Медуза» со ссылкой на коллег и самого Голунова сообщает, что несколько бывших сотрудников УВД по ЗАО задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста-расследователя.

Точное количество задержанных пока неизвестно. СМИ пишут, что, возможно, на данный момент задержаны 6 человек — начальник «наркотического» отдела, его зам и опера. Их доставили в СКР в Техническом переулке, идут следственные действия.

Официального подтверждения этой информации пока нет.







