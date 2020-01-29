Происшествия
В Москве начались задержания по делу Ивана Голунова. Пока речь идет о бывших сотрудниках полиции
Издание «Медуза» со ссылкой на коллег и самого Голунова сообщает, что несколько бывших сотрудников УВД по ЗАО задержаны по делу о превышении должностных полномочий при задержании журналиста-расследователя.
Точное количество задержанных пока неизвестно. СМИ пишут, что, возможно, на данный момент задержаны 6 человек — начальник «наркотического» отдела, его зам и опера. Их доставили в СКР в Техническом переулке, идут следственные действия.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Справка:
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.