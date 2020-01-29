Это смутно мне напоминает… Как будет выглядеть новый СКК

«Фонтанка» посмотрела на новое архитектурное решение СКК «Петербургский» после его реконструкции. "Банка" больше не просматривается.

фото:«ГорКапСтрой»

Как рассказали в «СКА Арена», автором нового решения выступил «ГорКапСтрой», руководит работой Алексей Даниленко. Компания принадлежит бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву.

Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит 167 тысяч, высота – 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов.

По эскизу здания с вертикальными ребрами видно, что проектировщики приблизили его к нынешнему облику СКК по сравнению с предыдущим вариантом. Напомним, в конце 2018 года Градостроительный совет раскритиковал представленный компанией «Лайкволити эволюшн» эскизный проект новой арены, его даже прозвали «Забинтованной стеклянной банкой» и «бальзамом "Звездочка"» – за звезду на крыше. Затем еще один эскиз показывали в рамках ПМЭФ-2019.

Напомним, экспертиза, выполненная по заказу концессионера, показала, что крыша-мембрана СКК находится в аварийном состоянии и подлежит демонтажу.



