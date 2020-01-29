Третья погибшая в ДТП женщина за вечер – пенсионерка из Ленобласти

Вечер 28 января принёс несколько смертельных ДТП, гибли женщины-пешеходы – две в Петербурге и одна рядом с городом, во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительной информации из отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 28 января около 21 часа на 3-м километре дороги Мяглово – «Кола» мужчина 1981 года рождения на «Форде Фокусе» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на женщину 1959 года рождения. Она скончалась на месте.

На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что освещения на этом участке дороги нет. Автомобиль с самарскими номерами, и водитель, по данным «Фонтанки», из Самары.





Предположительно, женщина (жительница деревни Новая Пустошь) переходила дорогу слева направо. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге женщины погибли на Кубинской улице и на улице Ярослава Гашека (18-летний водитель с места ДТП скрылся, но был найден).

