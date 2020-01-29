Владелец сожженного в Петербурге минивэна увидел руку сына. Мотив — почти как в библейской притче

По меньшей мере три автомобиля преднамеренно сожгли в Петербурге за два минувших дня. И далеко не всегда пироманами были посторонние владельцам люди. По крайней мере, есть такие подозрения.

Как сообщалось накануне, около пяти утра 28 января пожарных вызвали к Шуваловскому карьеру, на улицу Лидии Зверевой, 3, корпус 1. Там полыхал минивэн Fiat Doblo, а заодно пострадал стоявший рядом Ford Focus. По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), владельцем «Фиата», в который явно метили поджигатели, оказался 56-летний машинист предприятия в сфере промышленного строительства. Он прямо указал на сына как возможного организатора преступления. По мнению отца, 32-летним наследником двигала обида, возникшая при разделе имущества при еще живых родителях. К слову, семью состоятельной-то и назвать нельзя: всего-то богатства – «трешка» в панельном доме на Ситцевой. Из последней сын сейчас ушел, и где обитает — отцу неведомо.

Полиция Приморского района ищет двоих неизвестных в спортивном, чьи лица скрывали черные маски.

Вчера же в полицию поступило заявление от инженера со Светлановского проспекта, 107, корпус 2. Он в огне едва не лишился BMW X5. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как к кроссоверу подходит мужчина, кладет на лобовое стекло полиэтиленовый пакет и поджигает, после чего происходит возгорание. Пострадать успело лишь покрытие передней части.





Ранее «Фонтанка» рассказывала о горевшем на Омской улице Opel Astra. Рядом с машиной тоже прошлись поджигатели.

Как сообщили в ГУ МВД России, полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников