Годовалый младенец в Петербурге на завтрак наелся наркотиков

Оставленное родителями на подоконнике наркотическое вещество растительного происхождения стало сперва предметом любопытства, а затем и лакомством для годовалого мальчика. Он в больнице имени Филатова в тяжелом состоянии.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), ребенка забрали из дома на Светлановском проспекте около трех часов дня 28 января. По словам родителей, «камень» он проглотил еще до полудня, вещество лежало на подоконнике. Пока над малышом колдовали врачи, мастер по дереву и помощница воспитателя детского сада получили административные протоколы за потребление наркотиков.

Семья, в которой отец попадал под уголовное производство за насилие в отношении представителя власти, а мать штрафовали за публичное пьянство, на учете не состоит.



