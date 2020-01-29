В эпицентре заражения коронавирусом в Китае остаются 177 россиян

Как минимум 177 граждан России находятся на территории провинции Хубэй в Китае, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Из них 120 человек — в городе Ухань, сообщает 29 января посольство России в КНР.

«По данным посольства (на 10:00 по местному времени 28 января), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь,— 177 человек (из них 120 — в г. Ухань)»,— говорится в сообщении посольства.







Первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV были зарегистрированы в конце декабря 2019 года. На 29 января речь уже идет о 6 тысячах заболевших и 132 погибших. Очагом распространения эпидемиологи пока считают рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии и ОАЭ.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в РФ случаев заболевания новым вирусом по-прежнему не выявлено.







