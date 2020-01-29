Парень, сбивший женщину на Гашека, задержан. Ему 18 лет, нарушал ПДД он и до получения прав

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Водитель, сбивший женщину на улице Ярослава Гашека и скрывшийся с места ДТП, оперативно задержан ночью 29 января.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18-летнего молодого человека (2001 года рождения), петербуржца, задержали около 2 часов по месту жительства сотрудники ГИБДД совместно с уголовным розыском. Вместе с ним задержаны девушка 2001 года рождения и парень 2002 года рождения, которые, предположительно, тоже находились в автомобиле в момент ДТП.

Водительские права молодой человек получил в декабре 2019 года. При этом он ранее привлекался к ответственности за нарушения ПДД: на нём как минимум семь протоколов, например за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление ТС без прав (в июне 2019 года), невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке.



