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Общество
29.01.2020 08:45
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В Британии экологии опасаются, что рыбу в Ла-Манше заменил мусор

Об оскудении животного мира пролива Ла-Манш заявляют британские экоактивисты. Чаще, чем рыбу, в нем можно увидеть пластик, заявил в интервью РИА Новости переплывавший его британский экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью.

«Полтора года назад я переплыл Ла-Манш. Не поперек, а вдоль. Заплыв длился 49 дней. За это время я увидел несколько дельфинов, одну черепаху, несколько птиц и больше ничего. Каждый пляж со стороны Великобритании был загрязнен пластиком. Как будто всю рыбу из океана просто взяли и заменили на пластик», – цитирует 29 января агентство Пью.


 

Экоактивист отмечает, что в Британии еще чистят пляжи, а вот в странах Азии проблема попадания пластика в воду никем не регулируется.

Даже на арктическом архипелаге Шпицберген, уточнил Пью, «повсюду пластик». Спортсмен сказал, что видел, как белые медведи там вынуждены взбираться по «горам мусора».

Спортсмен устраивает экстремальные заплывы, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата.


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