На Дунайском водитель влетел в стоящие машины и сбежал, есть пострадавшие

Ещё один водитель скрылся с места серьёзного ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный ОГИБДД, 28 января около 20:30 у дома 56 по Дунайскому проспекту водитель «Хёндэ» совершил наезд на две легковые машины, стоявшие на красный сигнал светофора, и скрылся с места аварии. Судя по фотографиям и видео, машину он бросил.

Два человека были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.





Другой водитель в том же районе скрылся после ДТП на улице Ярослава Гашека около 21:25. Погибла женщина.



