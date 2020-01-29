Банки стали меньше одалживать россиянам из-за давления ЦБ. Регулятор боится закредитованности населения

Банки стали выдавать меньше необеспеченных кредитов и кредитных карт в конце 2019 года. Это первый эффект от ограничений Центробанка в рознице, считают аналитики. С 1 октября игроки рынка при выдаче беззалоговых кредитов от 10 000 рублей должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента — отношение расходов по кредитам к общим доходам.

Статистику 29 января приводит РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». По его статистике выходит, что в четвертом квартале прошлого года банки выдали 743,1 млрд рублей потребительских кредитов. Это на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. То же самое с кредитными картами: с октября их выдачи упали до 159,3 млрд рублей (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю).

Похожую картину рисуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), хотя здесь считают, что кредитки убавили в денежном выражении, но не в количестве.

Уменьшение числа кредитов — следствие давления ЦБ на банки, уверены эксперты. А именно – введение ПДН. Регулятор решил снизить интерес коммерческих учреждений к слишком закредитованным россиянам: чем выше показатель долговой нагрузки заемщика, тем больше такой кредит требует капитала. Ранее портфель необеспеченных кредитов каждый месяц рос более чем на 20%, опережая ипотеку и вызывая обеспокоенность Центробанка.





Ранее Минфин сообщил: 32% россиян, которые решились пойти на заём, не хватает средств на продукты, а 31% признались, что не могут купить одежду.