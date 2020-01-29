Старая любовь не ржавеет. Аркадий Новиков вернулся в «Глобус гурмэ»

Рестораторы Антон Пинский и Аркадий Новиков выкупили сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ». Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет 29 января «Коммерсант».

Пинский подтвердил СМИ сделку и сообщил о предстоящем ребрендинге. Сумма покупки пока не раскрывается:

«Основное направление — торговля — останется. Стандарты качества сохранятся. Плюс, мы добавим гастрономический вектор… Магазин из классического превратится в магазин с кафе»,— сказал ресторатор.







В 2004 году Новикос стоял у основания сети вместе с бизнесменом Львом Хасисом, но в 2007 году вышел из бизнеса, решив сконцентрироваться на ресторанном бизнесе. В 2018 году контроль над сетью из порядка 10 магазинов в Петербурге и Москве, перешел к менеджменту компании. Общий оборот сети в 2019 году составил более 3 млрд руб.







