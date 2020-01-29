Facebook рассказал, что присматривает за пользователями не только в социальной сети

Информацию со сторонних сайтов собирает компания Facebook на своих пользователей. Об этом говорится на сайте компании, сообщают 29 января РИА Новости.

Таким образом в соцсети представили новую функцию, которая появилась на сайте. «Действия вне Facebook». Пользователи, как заявлено могут управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

«Действия вне Facebook — это данные, которые компании и организации передают нам о ваших взаимодействиях, например об использовании их приложений или о посещении их сайтов. Они делятся с нами такой информацией с помощью инструментов для бизнеса, например, входа через Facebook», – говорится на сайте компании.

Для Facebook сторонняя информация нужна, уверяют в компании, для того, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, а также помогать компаниям и организациям измерять результативность своих сайтов, приложений или рекламы, а также выявлять подозрительную активность.







