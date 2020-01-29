Что такое политический вандализм: 40 раз нанести на исторические дома Петербурга портрет Путина с кличем смерти

За 24 часа Центр «Э» нашел двух молодых людей, рискнувших нанести краской портреты президента на фасады. Изображения появились на домах, а под ними совсем уже нехорошие призывы. При обысках у задержанных нашли запрещенную исламскую литературу, а они увеличивают масштаб бедствия, указывая на заказчика под идиотским псевдонимом. В результате есть дело по идеологическому варварству.

По информации «Фонтанки», в ночь с 28 на 29 января оперативники уголовного розыска с Петроградки и Центра «Э» обыскали двух петербуржцев. Их нашли днем 28 января, после того как накануне, 27 января, в службу «02» позвонили минимум четыре петербуржца, сообщившие, что на фасадах домов появились угрозы в адрес Владимира Путина. Причем конкретные, касающиеся его жизни.

Аналогичные рисунки были мигом обнаружены на Фурштатской, 34, Загородном, 5, Кирочной, 15, набережной реки Карповки, 20, Ординарной, 21, и так далее. Всего зафиксировано сорок однотипных недограффити по Петроградскому и Центральному районам. По данным «Фонтанки», на камерах видеонаблюдения полицейские заметили нужную машину «Ниссан Тиида», откуда и выходили на акцию молодые люди. Оперативники Петроградского района первыми встретились с ними, вынув из салона их автомашины баллончики с акриловой краской.





Если изначально уголовное дело было возбуждено по части первой статьи 214 УК – «Вандализм», то после осмотра их жилищ норма подросла до части второй – «по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти». «Фонтанке» известно, что в их квартирах обнаружена исламская литература, в том числе запрещенная в РФ. Вообще, книги у них совершенно противоположного содержания: от Корана и стихов Омара Хайяма до экстремистских буклетов, изданных в Саудовской Аравии, и пространных текстов про оккультизм.

Еще забавнее их объяснения. По версии, уже изложенной на протоколы допроса, они получили заказ от анонима под никнеймом Ломбард в мессенджере Telegram. Инкогнито дал инструкции на изготовление трафарета, указал адрес, где можно купить краску, посоветовал использовать скотч, а за хлопоты пообещал 5 тысяч рублей. Вот они и согласились на халтуру.

По информации «Фонтанки», подозреваемыми стали уроженцы города Ош из Кыргызстана – 22-летний студент Международного банковского института Мухаммадазиз и его 23-летний брат Исломбек.

Не исключено, что следствие попросит им у суда арест.



