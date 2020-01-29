Разбившийся на Дальневосточном «Поло» – каршеринг; обе пострадавшие говорят, что они пассажирки

Серьёзное ДТП на Дальневосточном проспекте совершил пользователь каршерингового сервиса «Делимобиль». Кто точно был за рулём, выясняется.

По данным УГИБДД, обе женщины, ехавшие в машине, – 25-летняя и 27-летняя – получили тяжёлые травмы. «Обе утверждают, что они пассажирки. Пояснить, кто был за рулём, не могут. По признакам, в состоянии алкогольного опьянения», – уточняет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», сообщавший об аварии 29 января со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району.

По словам очевидцев, девушкам было не до разговоров. «[Одна] шевелилась, скорая забрала, а вторая на обочине лежала безжизненна», – писала Лена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях также отмечали, что они казались нетрезвыми. Стрелка спидометра, по словам Алексея, замерла на отметке 120 км/ч.





Разбитая машина стояла там и в 4 часа ночи, занимая правую и среднюю полосы – надо ехать аккуратно, предупреждали автомобилисты.

Напомним, по данным УГИБДД, 28 января около 23:05 на Дальневосточном проспекте, у дома 1, корпус 2, «Фольксваген Поло» совершил наезд на столб.

За последние дни каршеринговый транспорт, в частности компании «Делимобиль», несколько раз попадал на страницы «Фонтанки» в связи с нарушениями его водителей. Накануне девушка на «Хёндэ» этого сервиса, влетевшая в снегоуборочную машину на Выборгской набережной, отказалась от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. 25 января в Кронштадте с погоней ловили «КИА Рио» «Делимобиля». В итоге водитель врезался в дерево и не стал проходить медосвидетельствование. Вечером 21 января в центре города с погоней задержали 22-летнего парня, который катался на «Хёндэ Солярисе» по чужому аккаунту: ударил три машины, сбил девушку-пешехода и врезался в дерево (видео). 19 января на Ржевке за рулём «КИА Рио» попался студент Российского государственного университета правосудия, не имевший прав. Угнанный БМВ «Делимобиля» нашли 14 января в Колпино. 20 января на Петроградской набережной за езду в пьяном виде задержали водителя Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв».

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о торговле аккаунтами для каршеринга и о последовавшей «охоте» ГИБДД на таких нарушителей.

