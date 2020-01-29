Снег будет, мороз — нет. Погода Петербурга по-прежнему «болеет» и температурит

В Северной столице ненадолго столбики термометров уйдут за границу ноля, но температура все равно выше обычной январской на 4-5 градусов.

Как сообщает 29 января ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге в среду опять будет облачно. Днем местами небольшой мокрый снег.

Ветер юго-восточный, умеренный, до 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем около 0 гр. На дорогах гололедица.





Атмосферное давление будет мало меняться.



