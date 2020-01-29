Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки в три раза

До 6 тысяч человек увеличилось количество пациентов врачей в КНР к утру 29 января. Число жертв нового коронавируса до 132, пишет «Коммерсант».

Местные власти отмечают, что большинство умерших пациентов были старше 60 лет и имели ранее существовавшие заболевания.

По данным газеты, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек. Вчера СМИ сообщали о 2567 госпитализированных с таким диагнозом.

«Количество заразившихся новым коронавирусом больше чем, количество заболевших в Китае атипичной пневмонией в 2002—2003 году. Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заразилось 5327 человек, погибло — 349 человек», – сообщает издание.











Власти некоторых государств заявили о планах эвакуировать соотечественников из очага заражения и ввели карантин в отношении всех приехавших из Китая. В Роспотребнадзоре отмечают, что в РФ случаев заболевания новым вирусом по-прежнему не выявлено. При этом как минимум до 7 февраля закрыты пограничные пункты пропуска в Хабаровском крае, а также Амурской и Еврейской автономной областях.



