«Ведомости»: Новый глава Минсвязи предлагает открыть онлайн-доступ силовикам к персональным данным россиян

Громкое заявление сделал новый министр связи на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Как пишут «Ведомости» 29 января, он презентовал изменения в области цифровизации здравоохранения, цифровых удостоверений личности, а также работы правоохранительных органов.

В частности, по данным издания, которое ссылается на участников заседания, Шадаев предложил открыть доступ к персональным данным россиян сотрудникам силовых органов.

По задумке министра, к 2024 году сотрудники, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, могут получить онлайн-доступ к данным граждан РФ. В первую очередь речь идет о данных, которые хранят государственные органы. Затем к данным банков, интернет-сервисов и операторов мобильной связи.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, министр связи представил стратегию развития цифровой экономики в интересах граждан, бизнеса и государства региональным представителям, чиновникам из профильных министерств и ведомств, комитетов Госдумы, из госкорпораций, IT-компаний и экспертного сообщества.







