На Витебском полыхающий грузовик подплавил соседнюю машину. Тележную из-за пожара перекрывали

Неспокойная ночь выдалась у петербургских пожарных: сначала тушили автомобили в Московском районе города, потом небольшое строение в Центральном районе.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на Витебский проспект, к дому 23, корпус 1, поступил 28 января в 22:50. Там вспыхнул грузовой «Мерседес» – у него выгорел отсек двигателя. Досталось и соседнему «Ситроену»: огонь оплавил у него бампер. Два пожарных расчёта ликвидировали возгорание меньше чем за час – к 23:47.

Около 3 часов ночи 29 января очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поделились кадрами пожара на Тележной улице, 34. В этом месте находится автомобильный центр. Однако, судя по фотографии, горела конструкция на участке, где ограничено дорожное движение (а из-за пожара его и вовсе перекрыли). По данным ГАТИ, на Тележной введено одностороннее движение в связи с размещением временного ограждения строительной компанией ООО «Тележная 32»: фирма установила там забор и пешеходную галерею.







