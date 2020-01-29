В России хотят создать систему контроля ветхого жилья

Минстрой собирается внести поправки в законодательство о контроле над состоянием жилищного фонда России. В первую очередь, как пишет «Интерфакс» 29 января со сылкой на «Известия», они будут направлены на создание системы технического учета домов.

«Правительство поручило Минстрою проработать поправки в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс. Они нужны для создания системы технического учета жилого фонда в стране. Об этом говорится в протоколе от 6 октября 2019 года за подписью и.о. директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Вячеслава Торсунова», – пишет издание.

На данный момент ведомство видит необходимость в повышении эффективности капитального ремонта. Поэтому создание структуры контроля позволит скорректировать программы в пользу наиболее нуждающихся в ремонте домов.

Поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.







