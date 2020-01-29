Два просвета на погоне, три полковничьих звезды. У РЖД появятся свои знаки отличия на форменной одежде

Министерство транспорта РФ планирует утвердить знаки различия работников ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Такой проект 28 января представлен для публичного обсуждения.

Действующий уже почти 17 лет федеральный закон предусматривает ношение форменной одежды работниками железнодорожного транспорта общего пользования, непосредственно участвующими в организации движения поездов и обслуживании пассажиров. Она должна приобретаться за счет работодателя. Транспортному ведомству делегируется право определять знаки различия железнодорожников и порядок их ношения с форменной одеждой.

Однако в настоящее время нормативные акты по этому вопросу не приняты, не удалось обнаружить информацию о знаках различия и на официальном сайте ОАО «РЖД». Согласно проекту приказа для форменной одежды железнодорожников устанавливаются базовые синий и серый цвета тканей, фирменные пуговицы и зажимы для галстуков. В зависимости от должности («звания») работники ОАО «РЖД» и его дочерних структур носят нарукавные и нагрудные знаки различия, кокарды на фуражках, петлицы (шитье на воротнике), а также шевроны.

Все железнодорожники разбиты на шесть категорий – рядовой, младший, средний, старший и высший персонал, а также должности вне категории. Младшие сотрудники носят нашивки с одним узким галуном, средние – двумя, старшие – тремя узкими галунами, высшие и «внекатегорийные» – одним широким галуном особого плетения. Количество звездочек соответствует уровню работника внутри категории (за исключением младшей). Знаки должностных лиц вне категории отличаются также шитьем из расходящихся виноградных веток. «Нарукавные знаки различия работников ОАО «РЖД» рядовой категории должностей не предусмотрены», – отмечается в документе.

Особые знаки различия определены для генерального директора (президента) ОАО «РЖД».





Он один вправе носить нарукавный и нагрудный знак с большой звездой в обрамлении венка из виноградных веток. Рядовому, младшему, среднему и старшему персоналу должна выдаваться форменная фуражка с перекрещивающимися техническим ключом и молотком. Для более высоких званий кокарда и бортик козырька фуражки увенчиваются виноградным венком. В зависимости от количества листочков (элементов ветки) можно определить должностной уровень железнодорожника и по шитью на воротнике.

Напомним, что исторической эмблемой советских железнодорожников была так называемая «птичка» – крылатое железнодорожное колесо, символизирующее возросшие скорости. Еще в 1932 году появился и другой символ – перекрещенные молоток и разводной (французский) ключ. Вплоть до конца 80-х годов работники железнодорожного транспорта носили погоны.

По данным самого ОАО «РЖД», в его филиалах и структурных подразделениях трудятся около 1 млн человек.



