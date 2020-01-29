Чистый разум расчленителя. Почему историку Соколову не нравится собственная вменяемость

Защита Олега Соколова раскритиковала результаты психолого-психиатрической экспертизы, показавшей вменяемость историка и подтвердившей умышленный характер жестокого убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Как сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев, 28 января следствие предоставило для ознакомления более двадцати экспертиз, в том числе судебно-медицинские.

«Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии. Олег Валерьевич накануне [убийства] принимал ряд препаратов. Некоторые могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии, – сказал адвокат. – Эксперты не смогли ответить на этот вопрос, поставленный защитой».

Заявление Почуев сделал после свидания с 63-летним Соколовым, которого содержат в СИЗО «Бутырка».





По данным «Фонтанки», эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского не игнорировали «фармакологическую» версию. Они не только установили вменяемость Соколова, но и пришли к однозначному выводу об отсутствии влияния лекарственных препаратов на психическое состояния в период преступления. Защите историка будет трудно добиться повторного исследования.

Как установили в центре Сербского, Олег Соколов во время убийства и расчленения аспирантки мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики он не страдал и не страдает. В состоянии аффекта он не находился. На психотравмирующую ситуацию, в которую Ещенко будто бы поместила Соколова, намекал и сам историк.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов пытался задушить аспирантку, а потеряв силы, воспользовался http://fontanka.ru/2019/11/11/060/обрезом малокалиберной винтовки ТОЗ-17 . При обыске квартиры историка нашли коробку винтовочных патронов «Снайпер», в ней недоставало восемь штук. Выстрелы пришлись в голову потерпевшей. После убийства историк расчленил тело Ещенко и утопил в реке.