Король Саудовской Аравии поддержал лидера Палестины. Тот заявил, что "сделка века" Трампа не пройдёт

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд после оглашения президентом США его "сделки века" по примирению Израиля и Палестины позвонил лидеру арабской автономии Махмуду Аббасу. Чтобы заверить единоверца в том, что позиция его королевства по отношению к палестинскому вопросу остается неизменной.

"Позиция королевства не изменится ради сохранения прав палестинцев, – приводит слова монарха ТАСС со ссылкой на инфорагенство ВАФА. – Ваше дело – это и наше дело, вопрос всех арабов и мусульман, мы с вами". Король также призвал к "необходимости достижения всеобъемлющего и справедливого мира", считая его "стратегическим выбором, ведущим к окончательному урегулированию".

Дональд Трамп во вторник вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома почему-то назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения на оккупированных арабских землях израильской территорией.





В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Аббас отверг сделку и назвал ее заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.