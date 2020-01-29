На проспекте Ветеранов столкнулись «Ауди», «Шкода» и маршрутный «ПАЗ». Есть пострадавшие

Две легковые и маршрутный автобус столкнулись в Кировском районе Петербурга в ночь на 29 января. Есть пострадавшие.

По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, «Ауди» и «Шкода» неудачно встретились с автобусом «ПАЗ» в районе дома №69 по проспекту Ветеранов. Инспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой двое пассажиров маршрутки и водитель легковой получили травмы средней тяжести.

Очевидцы отмечают, что хуже всех пришлось водителю «Ауди», тот долго не выходил из машины. Жители близлежащих домов обратили внимание на громкий звук удара в момент ДТП.



