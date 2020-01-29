В ФРГ множатся больные новым коронавирусом. Ещё трёх подкинула Бавария

Ещё три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в Баварии, сообщило вечером 28 января министерство здравоохранения этой федеральной земли.

"Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом. Эти пациенты также являются сотрудниками компании из района Штарнберг, где уже работает первый пострадавший", – отмечается в сообщении. Все трое работают в одной компании – Webasto. Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы, который заразился от гражданки Китая, посещавшей в Webasto курсы повышения квалификации.

Сейчас все заболевшие находятся под наблюдением в одной из клиник Мюнхена и изолированы от других пациентов. Медики в среду проверят ещё примерно 40 человек, которые могли иметь контакт с первым инфицированным.



