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В ФРГ множатся больные новым коронавирусом. Ещё трёх подкинула Бавария
Ещё три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в Баварии, сообщило вечером 28 января министерство здравоохранения этой федеральной земли.
"Министерство здравоохранения Баварии было проинформировано о том, что еще три человека инфицированы новым коронавирусом. Эти пациенты также являются сотрудниками компании из района Штарнберг, где уже работает первый пострадавший", – отмечается в сообщении. Все трое работают в одной компании – Webasto. Ранее пневмонией, вызванной 2019-nCoV, заболел один сотрудник этой фирмы, который заразился от гражданки Китая, посещавшей в Webasto курсы повышения квалификации.
Сейчас все заболевшие находятся под наблюдением в одной из клиник Мюнхена и изолированы от других пациентов. Медики в среду проверят ещё примерно 40 человек, которые могли иметь контакт с первым инфицированным.
Справка:
Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 4,6 тыс. человек, умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.