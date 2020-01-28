19-летняя принцесса на белом «БМВ» скрылась на Марата после того, как подбила женщину под конями Клодта

Юная петербурженка на белом «БМВ» сбила почти ровесницу в самом сердце города – на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Инцидент произошёл около девяти вечера 28 января.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавшей 18 лет, она получила лёгкие травмы. Что до водителя «немца», то эта девушка поспешила покинуть место ДТП. Полицейские нашли искомый автомобиль у дома №6 по улице Марата. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по факту оставления места ДТП.

Напомним, сейчас же сотрудники ГИБДД разыскивают водителя «Деу Нексии», который сбил женщину на Ярослава Гашека и бросил её в крайне тяжёлом состоянии.



