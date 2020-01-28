ПАО «Ленэнерго» добралось до общей акции. К компании присоединяют несколько «дочек»

Акционеры ПАО «Ленэнерго» приняли решение о реорганизации компании в виде присоединения к ней нескольких дочерних организаций. Этого ждали не один год.

Информация о голосовании акционеров опубликована 28 января на портале раскрытия корпоративной информации. За реорганизацию проголосовали почти единогласно.

Речь идет о присоединении к «Ленэнерго» нескольких предприятий: «Царскосельская энергетическая компания», «Курортэнерго», «Петродворцовая электросеть» и «Санкт-Петербургские электрические сети». На данный момент во всех этих компаниях «Ленэнерго» принадлежит контрольный пакет акций; в СПбЭС компания и вовсе единоличный собственник.

Базой для присоединяемых компаний станет существующая филиальная сеть, сообщили "Фонтанке" в "Ленэнерго". При этом в ближайшее время планируется переименование части филиалов компании с учетом планируемой корректировки их зон обслуживания в будущем, после завершения реорганизации.





"Конечный потребитель не заметит разницы, на работу электросетевого комплекса Санкт-Петербуга и Ленинградской области реорганизация не повлияет, – сказал гендиректор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин. – Объединенная компания станет «единым окном» для потребителей в разных зонах обслуживания".

На предприятии считают, что создание на базе ПАО «Ленэнерго» единой электросетевой компании позволит объединить и упростить бизнес-процессы, облегчить систему корпоративного управления и повысить эффективность принятия управленческих решений.

Напомним, «Ленэнерго» давно работало в направлении перевода сетевых компаний на одну акцию, несколько лет назад в ачестве реального срока называли 2017 год. О том, что процесс выходит на финишную прямую, гендиректор компании Андрей Рюмин рассказывал «Фонтанке» в 2019 году. СПбЭС и ее дочерняя организация ПЭС были переданы «Ленэнерго» в 2015 году . В феврале 2017 года должность гендиректора СПбЭС была упразднена, и компания перешла под прямое управление «Ленэнерго».