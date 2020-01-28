В Петербурге ищут водителя «Деу Нексии», снёсшего женщину на Ярослава Гашека. Пострадавшую спасают врачи

Полиция ищет водителя «Деу Нексии», который сбил женщину во Фрунзенском районе и покинул место ДТП вечером 28 января. Пострадавшую в это время спасают врачи, она получила крайне тяжёлые травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, произошло всё у дома №6 по улице Ярослава Гашека. Неизвестный человек за рулём «Нексии» снёс женщину средних лет. Будучи на грани жизни и смерти, пешеход была госпитализирована. Злодей объявлен в розыск.



