Аббас ответил Трампу: Иерусалим не продается, заговор не пройдет

Лидер частично признанного государства Палестина Махмуд Аббас отреагировал на обнародованную президентом США "сделку века". План Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию он назвал заговором, выступая в прямом эфире палестинского телевидения.

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет, – сказал он. – Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа".

Дональд Трамп 28 января обнародовал этот документ. Но ещё до оглашения было ясно, что он не устроит арабскую сторону многолетнего конфликта между Палестиной и Израилем. Иерусалим Трамп признаёт неделимой столицей Израиля, также израильскими признаются и оккупированные ныне им территории Сирии и палестинской автономии.



